El brasileño Gabriel Jesus marcó su primer gol con la camiseta del Barcelona, firmando el quinto tanto del equipo ante el Feyenoord, la noche de este miércoles, en la primera jornada de la Liga de Campeones de Europa, en el estadio Spotify Camp Nou.

El gol de Jesus llegó en el minuto 85 del encuentro, para cerrar la gran victoria del Barcelona por (5-1) sobre el conjunto neerlandés, tan solo dos minutos después de haber entrado en sustitución de Dani Olmo.

El brasileño anotó su gol tras una asistencia de la estrella española Lamine Yamal, quien ya había marcado el cuarto tanto en el minuto 77, de un tiro libre directo que atravesó la barrera.





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Jesus ya había hecho su primera aparición con el Barcelona días atrás, durante la goleada sobre el Valencia (5-0), en la cuarta jornada de la Liga española, en el estadio de Mestalla.

Jesus se incorporó al Barsa en el último suspiro del mercado de fichajes veraniego, después de que el club catalán confirmara la imposibilidad de fichar a la estrella del Atlético de Madrid, Julián Álvarez.

Con su triunfo por 5-1 sobre el Feyenoord, el Barcelona prolongó su excepcional inicio ofensivo esta temporada, ya que marcó 5 goles en 4 de sus primeros cinco partidos oficiales. El único encuentro en el que no alcanzó esa cifra fue la victoria por 2-0 sobre el Athletic de Bilbao en la Liga.

El Blaugrana alcanzó los 22 goles o más en sus primeros 5 partidos oficiales de la temporada, por primera vez desde el año 1950, cuando el entrenador checoslovaco Ferdinand Daučík dirigía al equipo.

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