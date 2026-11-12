En vídeo: Italia con los que estaban disponibles; la Azzurra devora a los gallos de Zidane en San Siro

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La selección de Italia logró remontar su desventaja ante su invitado francés y se impuso por (3-1), la noche de este jueves en el estadio de San Siro de Milán, en el marco de la quinta jornada de la fase de grupos del nivel A de la Liga de Naciones de la UEFA.

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Con este resultado, la Azzurra arrebató el liderato del Grupo 1 con 10 puntos, por diferencia de goles y enfrentamientos directos frente a los Bleus, mientras que Bélgica se sitúa en el tercer lugar con 9 puntos, y Turquía cierra la tabla sin puntos.

El partido comenzó de forma ideal para la selección francesa, que se adelantó temprano en el minuto 10 por medio de Michael Olise, aprovechando un grave error cometido por Gianluigi Donnarumma, portero de Italia, en un intento de salida de balón desde atrás.

Donnarumma falló en la ejecución de un pase preciso, y el balón llegó a Olise, que aprovechó la situación con maestría, superó a Alessandro Bastoni antes de disparar a la red y dar a su selección la ventaja por un gol a cero.

Pero la selección italiana no se rindió y logró volver al partido durante el primer tiempo, cuando Francesco Pio Esposito igualó el marcador en el minuto 26, tras una asistencia decisiva de Nicolò Cambiaghi, pese al gran dominio francés sobre la primera mitad del encuentro.

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Con el inicio de la segunda parte, los locales continuaron sus intentos en busca del gol de la ventaja, pero la selección francesa logró imponer su dominio sobre el desarrollo del juego y desperdició varias ocasiones, ya que Donnarumma detuvo disparos potentes, los más destacados de Rayan Cherki y Adrien Rabiot.

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Por su parte, Italia estuvo cerca de adelantarse en el marcador cuando dispuso de un penalti, pero Sebastiano Esposito lo falló fuera del marco de la portería en el minuto 60.

La compensación italiana llegó cuando Davide Frattesi logró marcar el segundo gol, en el minuto 63, tras una asistencia de Federico Dimarco, para dar la vuelta al marcador a favor de la Azzurra en medio de celebraciones enloquecidas en San Siro.

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Italia dominó el juego tras el gol de la ventaja y continuó con sus ataques en dirección a la portería francesa, hasta conseguir un segundo penalti, que esta vez anotó Pio Esposito en el minuto 75, marcando el tercer gol de los locales y el segundo suyo en el partido, compensando así el fallo de su hermano Sebastiano en el primer penalti.

Francia intentó volver al partido tras el tercer gol italiano, pero fracasó en imponer su dominio ante el coraje del centro del campo y la defensa de la Azzurra, de modo que los locales salieron con una emocionante victoria (3-1) sobre los hombres del entrenador Zinedine Zidane.

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El partido de ida entre ambas selecciones había terminado en empate (1-1), después de que Olise adelantara a Francia con un golazo de tiro libre, antes de que Alessandro Bastoni igualara para Italia.

Con su victoria de hoy, la selección italiana disputará el partido ante Bélgica en la última jornada de la fase de grupos, fuera de casa, con mayor tranquilidad, ya que solo necesitará el empate para clasificarse a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA.