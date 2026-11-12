En vídeo: Italia con los que estaban disponibles, la Azzurra devora a los Bleus de Zidane en San Siro

Con este resultado, la Azzurra arrebató el liderato del Grupo 1 con 10 puntos, por diferencia de goles y enfrentamientos directos frente a los galos, mientras que Bélgica ocupa el tercer puesto con 9 puntos y Turquía cierra la clasificación sin puntos.

El partido comenzó de forma ideal para la selección francesa, que se adelantó temprano en el minuto 10 a través de Michael Olise, aprovechando un grave error cometido por Gianluigi Donnarumma, portero de Italia, en un intento de construir el juego desde atrás.

Donnarumma falló al ejecutar un pase preciso, y el balón llegó a Olise, quien aprovechó la situación con maestría, superó a Alessandro Bastoni antes de disparar a la red, dando a su selección la ventaja por un gol a cero.

Pero la selección italiana no se rindió y logró volver al partido durante la primera mitad, cuando Francesco Pio Esposito estableció el empate en el minuto 26, tras un pase decisivo de Niccolò Cambiaghi, pese al gran dominio francés en la primera mitad del encuentro.

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Con el inicio de la segunda mitad, los locales continuaron sus intentos en busca del gol de la ventaja, pero la selección francesa logró imponer su dominio sobre el desarrollo del juego y desperdició varias ocasiones, ya que Donnarumma detuvo disparos potentes, destacando los de Rayan Cherki y Adrien Rabiot.

Por su parte, Italia estuvo cerca de adelantarse en el marcador cuando consiguió un penalti, pero Sebastiano Esposito lo falló fuera del marco de la portería en el minuto 60.

La compensación italiana llegó cuando Davide Frattesi logró marcar el segundo gol, en el minuto 63, tras un pase de Federico Dimarco, dando la vuelta al resultado a favor de la Azzurra en medio de celebraciones enloquecidas en San Siro.

Italia dominó el juego tras el gol de la ventaja y continuó sus ataques en dirección a la portería francesa, hasta conseguir un segundo penalti, que esta vez anotó Pio Esposito en el minuto 75, logrando el tercer gol de los locales y el segundo suyo en el partido, compensando así el fallo de su hermano Sebastiano en el primer penalti.

Francia intentó volver al partido tras el tercer gol italiano, pero fracasó en imponer su dominio ante la valentía del centro del campo y la defensa de la Azzurra, de modo que los locales salieron con una emocionante victoria (3-1) sobre los hombres del entrenador Zinedine Zidane.

El partido de ida entre ambas selecciones había terminado con empate (1-1), después de que Olise adelantara a Francia con un gol espectacular de tiro libre, antes de que Alessandro Bastoni estableciera el empate para Italia.

Con su victoria de hoy, la selección italiana afrontará el partido ante Bélgica en la última jornada de la fase de grupos, fuera de casa, con mayor tranquilidad, ya que solo necesitará el empate para clasificarse a los cuartos de final de la Liga de Naciones de Europa.