La selección iraquí quedó eliminada del Mundial 2026 tras perder 5-0 ante Senegal este viernes en Toronto, en la última jornada del Grupo 9.

Con este resultado, Irak queda último en la clasificación del grupo sin sumar ningún punto, por lo que no ha conseguido sumar ni un solo punto en su segunda participación en la historia del Mundial, registrando así la derrota más abultada en la historia de las participaciones de los «Leones del Éufrates» en los Mundiales, mientras que Senegal llegó a 3 puntos y quedó tercero, a la espera de avanzar como uno de los mejores terceros.

Senegal no dio tregua: en el minuto 3 Jana Gaye disparó fuerte, el balón rebotó en la defensa y se fue al córner. A continuación, en el minuto 4, Abdallah Seck cabeceó un centro preciso, el balón rebotó en el suelo, tocó a Habib Diara y entró en la portería.

En el 10’, el defensa Rebin Solaka despejó mal de cabeza y Sadio Mané robó el balón, se plantó solo ante el portero Ahmed Basil y fue derribado por Solaka. El árbitro marcó falta y mostró amarilla, pero tras revisar el vídeo cambió la decisión y expulsó a Solaqa por impedir una ocasión clara; Mané lanzó la falta y Basil detuvo con acierto.

El aluvión senegalés continuó y Jacobs rozó el segundo en el 33 con un disparo raso que lamió el poste; Mané, por su parte, buscó su primer gol mundialista en el 45+2 con un tiro por encima del larguero. Al inicio del segundo tiempo, Irak perdió a su portero, Ahmed Basil, por lesión, entrando Jalal Hassan.

Senegal avisó con un disparo de Diarra en el 47 que rozó el poste, y aunque Irak respondió con un tiro de Ali Jasim en el 53 que detuvo Diao,

La respuesta senegalesa llegó rápido: tras una parada de Jalal Hassan a un disparo de Ismaïla Sarr en el 55, Sar sentenció el partido en el 56 con el segundo gol tras un robo de Kamara a Zidane Iqbal.

La defensa iraquí se desmoronó y Babi Jay marcó el tercero en el 59 con un potente disparo desde fuera del área. El propio Jay completó su doblete y el cuarto de su equipo en el 71, al rematar de volea un cabezazo de N'Diaye.

Sadio Mané pudo marcar en el 74 con un disparo raso, pero el poste lo evitó.

El 5–0 llegó en el 83' con un potente disparo de Eliman N'Dai desde el borde del área. Así terminó el partido: amplia victoria senegalesa y amarga eliminación iraquí.