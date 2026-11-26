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Un periodista saudí ha generado polémica al revelar un indicio de la posible destitución del técnico neerlandés Marino Pušić como entrenador del Al-Ahli en los próximos días.

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El Al-Ahli recibe mañana sábado al Al-Taawoun en el estadio Al-Inma de Yeda, en la decimotercera jornada de la Liga Roshn Saudí.

El club publicó ayer jueves, a través de su cuenta oficial en «X», una imagen diseñada para anunciar la hora de la rueda de prensa previa al partido, que Pušić ofrecerá esta tarde de viernes en la sala de conferencias del club.

El periodista saudí Abdulrahman Al-Hamidi reveló, en el programa «Nadina» del canal «MBC 1», un detalle extraño en esa imagen: no aparecía la foto de Pušić, y el tuit que la acompañaba tampoco incluía su nombre.

Al-Hamidi mostró varios tuits anteriores en los que el Al-Ahli anunciaba la hora de la rueda de prensa y en los que la imagen de Pušić aparecía con normalidad. El periodista saudí interpretó este cambio como la señal de una destitución que podría producirse en las próximas horas.

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Estas especulaciones llegan en un momento en que la afición del Al-Ahli descarga toda su ira contra el técnico neerlandés por el bajón de resultados del equipo en las últimas semanas.

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Los aficionados del Al-Ahli habían lanzado una intensa campaña en las redes sociales bajo el lema («La salida de Pušić es nuestra exigencia») para pedir la destitución del técnico neerlandés como entrenador del equipo, ante los malos resultados que atraviesa actualmente.

La campaña se intensificó tras la dura derrota por 1-6 que sufrió el Al-Ahli ante el Al-Shabab en la duodécima jornada de la Liga Roshn Saudí.

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Sin embargo, las críticas se calmaron después de la victoria por 3-1 del Al-Ahli ante el Al-Nassr el pasado viernes en el estadio Al-Inma de Yeda, en el partido aplazado de la novena jornada de la Liga Roshn.

Pero el enfado volvió a crecer recientemente tras la sorprendente derrota por 2-3 del Al-Ahli ante el Al-Shamal catarí el pasado lunes, en la quinta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de la AFC Élite.

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Algunas informaciones habían apuntado al deseo de la directiva del Al-Ahli de destituir a Pušić antes del clásico contra el Al-Nassr, pero la crisis económica que atraviesa el club y la elevada cláusula de rescisión del contrato del técnico neerlandés lo impidieron.

Pušić llegó al banquillo del Al-Ahli el pasado mes de agosto, en sustitución del alemán Matthias Jaissle, que se marchó por sorpresa para dirigir al Newcastle United.

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Desde que dirige al conjunto de Yeda, Pušić ha disputado 18 partidos, con 11 victorias, 2 empates y 5 derrotas.

El Al-Ahli ocupa la cuarta posición de la clasificación de la liga saudí con 24 puntos, fruto de 8 victorias y 4 derrotas, a 6 puntos del líder, el Al-Hilal.

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Lejos de la Liga Roshn, el Al-Ahli es séptimo del grupo Oeste de la Liga de Campeones de la AFC Élite con 8 puntos, fruto de 2 victorias, 2 empates y 1 derrota.

En la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, el Al-Ahli superó los dieciseisavos de final tras vencer 2-1 al Al-Anwar, y se prepara para enfrentarse al Al-Ula el próximo lunes 11 de enero en el estadio Príncipe Mohammed bin Abdulaziz de Medina, en los octavos de final.