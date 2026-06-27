En vídeo: Inglaterra agrava la derrota de Panamá... y se cruza en el camino de Brasil

Inglaterra lideró el Grupo 12 del Mundial 2026 tras vencer 2-0 a Panamá el sábado.

Marcus Rashford estuvo cerca de abrir el marcador antes del descanso, pero su disparo rozó el poste izquierdo.

En la segunda parte aumentó la presión y Jude Bellingham abrió el marcador en el 62’.

Cinco minutos después, Harry Kane cabeceó el segundo.

Inglaterra lidera el Grupo 12 con 7 puntos, mientras Panamá aún no suma ninguno.

Inglaterra avanzó a dieciseisavos junto a Croacia, segunda con 6 puntos tras ganar 2-1 a Ghana.

Con este resultado, Inglaterra evita a España y podría enfrentarse a Brasil.

Si Inglaterra supera octavos y cuartos, se cruzará con Brasil, siempre que la Canarinha derrote a Japón y luego al ganador de Costa de Marfil-Noruega.