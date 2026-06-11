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Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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En vídeo: Infantino sorprende a Europa: «Qatar es el mejor país que ha acogido un Mundial»

World Cup
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Mexico vs Sudáfrica
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Gianni Infantino, presidente de la FIFA, elogió la organización de Catar para el Mundial 2022.

En la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, declaró a BeIN Sports: «Soy consciente de las crisis que atraviesa la edición actual».

Y añadió: «Es un honor estar en el histórico estadio de la Ciudad de México, que vio la coronación de Pelé y Maradona».

Y añadió: «Más de 6000 millones de personas ven el Mundial, y todo marcha de maravilla».

El comité organizador ha hecho todo lo posible para que todo salga bien y hemos resuelto los problemas de esta edición.

Y añadió: «¿El mejor país anfitrión? Catar. Esta edición será histórica, pues varias selecciones pueden ganar y quizá campeone un equipo inesperado».

En 23 ediciones, Europa ha organizado 11 veces el torneo, la última en Rusia 2018.

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