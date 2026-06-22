En vídeo: Ibrahim Hassan describe a Hossam Hassan con una sola palabra

Ibrahim Hassan, director de la selección egipcia, describió a su hermano Hossam Hassan, seleccionador de los Faraones, con una sola palabra tras la emocionante victoria sobre Nueva Zelanda.

La selección de Egipto remontó y venció 3-1 a Nueva Zelanda en la segunda jornada del Mundial, en la madrugada de este lunes.

Hossam logró la primera victoria de Egipto en una fase final del Mundial, con lo que suma 4 puntos y lidera el Grupo 7.

Un corresponsal de la web «Yalla Kora» le pidió a Ibrahim Hassan que valorara a su hermano.

Ibrahim respondió con una sola palabra: «Genio».

El sábado por la mañana Egipto cerrará la fase de grupos ante Irán.

Irán tiene dos puntos, los mismos que Bélgica, y Nueva Zelanda cierra la tabla con uno.