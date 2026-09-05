En video: Ibáñez dispara contra la afición del Al-Ahly: ¡jugaban en nuestra contra!

El brasileño Roger Ibáñez, defensa del Al-Ahli saudí, cargó contra la afición del equipo tras la abultada victoria sobre el Al-Riyadh en la Roshn League, al considerar que jugaban contra "el Al-Ahli".

El Al-Ahli venció al Al-Riyadh por 5-0, en el partido que enfrentó a ambos la noche de ayer viernes, en el estadio de la Ciudad Deportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal, en la quinta jornada de la Roshn League saudí.

Ibáñez declaró, en unas declaraciones recogidas por el diario saudí "Asharq Al-Awsat" tras el encuentro: "Las cosas van bien, el Al-Ahli está bien, pero lo único de lo que puedo hablar es de la afición".

Y añadió: "Dentro del campo luchamos por el equipo, y todos estamos juntos, eso es lo que hacemos dentro del campo, pero cuando la afición no está a nuestro lado, y nuestros aficionados empiezan a lanzar silbidos de desaprobación, eso no es bueno para nosotros".

Y concluyó: "Como he dicho, ellos siempre nos apoyan, y espero que sigan con nosotros; ya dije antes que son el jugador número doce dentro del campo, pero hoy jugaron contra nosotros".

Ibáñez se refiere a los silbidos de desaprobación que la afición lanzó contra el ucraniano Artem Bondarenko, centrocampista del Al-Ahli procedente del Shakhtar Donetsk, y que no cesaron desde el inicio del partido hasta su final.

El defensa brasileño ya había expresado su malestar mientras se retiraba del campo al descanso, cuando el equipo iba ganando por tres goles a cero, debido a que la afición continuaba lanzando silbidos de desaprobación contra Bondarenko.

Cabe recordar que la afición del Al-Ahli había lanzado con anterioridad una campaña para impedir la contratación del centrocampista ucraniano, alegando la necesidad de un mejor jugador en el centro del campo, antes de que el club insistiera en fichar a este finalmente.

Aquel fichaje provocó la ira de la afición, especialmente contra el exdirector deportivo portugués Rui Pedro Braz, antes de que se emitiera la decisión de su salida del cargo anteayer jueves.