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Hussein Labib, presidente del club Zamalek, reveló numerosos detalles llamativos relacionados con el club blanco, especialmente en lo referente a la empresa de fútbol, así como al partido de la cumbre ante el eterno rival, el Al Ahly.

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Hussein Labib concedió una entrevista poco habitual tras una larga ausencia, con el periodista Ibrahim Abdelgawad, a través del canal "On Sport", para responder a las numerosas preguntas que rondaban la mente de la afición del Zamalek durante el último periodo.

Los entresijos de la sociedad futbolística del club Zamalek

En primer lugar, Hussein Labib habló sobre el motivo de su rechazo a lanzar la sociedad futbolística al final de la temporada pasada, antes de volver a aprobarla al comienzo de la temporada actual.

El presidente del Zamalek dijo al respecto: "Al final de la temporada pasada, se nos presentó la idea de la sociedad de fútbol, cuando estaba el anterior director deportivo John Edward, y no era el momento adecuado".

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Y añadió: "En aquel momento teníamos una sola oferta para la sociedad futbolística, y yo quería llegar a las mejores ofertas, mediante una evaluación de algunas actividades del fútbol, y no había ningún motivo para precipitarse".

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Y agregó: "Lo que se dijo sobre que la oferta provenía de John Edward, y que su objetivo era hacerse con el control del club Zamalek, no es cierto, y el director deportivo ofreció un rendimiento cuyo resultado fue la conquista del campeonato de la Liga Egipcia".

Y continuó: "Tengo la suerte de que mi nombre esté ligado a la conquista de la Liga Egipcia la temporada pasada, porque fue algo milagroso, ya que hasta el más optimista solo deseaba que el equipo participara en las competiciones africanas".

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En otro contexto, Labib dijo: "No hay venta del club Zamalek, pues nadie puede valorar el club, sino que toda la idea consiste en traspasar algunos activos propios de la actividad del fútbol, representados en el primer equipo, el sector de juveniles, las academias, el patrocinio y los ingresos".

Y prosiguió: "Estos activos se traspasarán del club Zamalek a la sociedad futbolística, y esta se encargará entonces de comercializar dichos activos, y esto es algo necesario debido al déficit financiero, y el objetivo final es conseguir títulos".

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Y matizó: "Hasta ahora no existe ningún compromiso con ninguna persona en el mundo respecto a la sociedad futbolística, y no hay ningún porcentaje concreto acordado con ningún inversor".

Y aclaró: "Lo que preferimos sin discusión es que el club Zamalek posea el mayor porcentaje en la sociedad futbolística, de modo que ningún inversor posea de forma individual un porcentaje mayor que el que posee el Zamalek".

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Y amplió: "Cuantos más inversores haya, más beneficiará eso al Zamalek, y el objetivo final es crear la sociedad futbolística de forma adecuada, ya sea que eso ocurra durante mi mandato o incluso tras mi marcha".

La protesta por el árbitro del partido cumbre

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El presidente del club Zamalek también habló sobre el motivo de la protesta por el árbitro del partido cumbre ante el eterno rival Al Ahly, pese a haber defendido a los árbitros egipcios antes del comienzo de la temporada actual de la Liga.

Labib dijo al respecto: "El primer comunicado tenía como objetivo elogiar a los árbitros egipcios competentes, con el fin de potenciar a esos árbitros y desarrollarlos, y ese es nuestro deber patriótico".

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Y añadió: "Sentimos que fuimos perjudicados en algunos partidos, debido a que se tomaban decisiones distintas en cada partido respecto al otro, por eso exigimos que el arbitraje se rija por el mismo criterio, sin aplicar un doble rasero".

Y respecto a la posibilidad de solicitar árbitros extranjeros, respondió: "Cada caso tiene su momento, no sabemos si solicitaremos árbitros extranjeros en el futuro, pero mientras sea nuestro derecho, quizá lo aprovechemos en caso de necesitarlo".