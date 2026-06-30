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Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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En vídeo: Hussein Abdelghani afirma que «Marruecos se ha convertido en un rival y la selección de Holanda le tenía miedo»

Holanda vs Marruecos
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La estrella del fútbol saudí habló sobre la clasificación de los «Leones del Atlas» para los octavos de final del Mundial

Hussein Abdulghani, exestrella del fútbol saudí, elogió a la selección de Marruecos tras su clasificación para los octavos de final del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, tras eliminar a Países Bajos.

El equipo marroquí avanzó esta madrugada tras vencer a Holanda en los penaltis, después de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga.

En declaraciones al programa «Nadina» de «MBC 1», Abdelghani afirmó: «Desde el inicio del Mundial, esperábamos esto de una selección con gran potencial, mentalidad ganadora y mucha confianza, como es el caso de Marruecos».

«Hemos visto un partido excepcional de Marruecos, que ha igualado a Holanda y ya es rival, no simple participante; no es sorpresa para quien entienda fútbol».

Y añadió: «Marruecos mantuvo su estilo, mientras que Holanda, cautelosa y respetuosa, optó por defender desde el inicio».

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Concluyó: «Holanda retrocedió de forma extraña y los marroquíes impusieron su superioridad psicológica y técnica».

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