Hussein Abdulghani, exestrella del fútbol saudí, elogió a la selección de Marruecos tras su clasificación para los octavos de final del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, tras eliminar a Países Bajos.

El equipo marroquí avanzó esta madrugada tras vencer a Holanda en los penaltis, luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga.

En declaraciones al programa «Nadina» de «MBC 1», afirmó: «Desde el inicio del Mundial esperábamos esto de una selección con gran potencial, mentalidad ganadora y confianza, como Marruecos».

«Hemos visto un partido excepcional de Marruecos, que jugó de tú a tú con Holanda; ahora es un rival, no un simple participante, y esto no sorprende a quien entienda el fútbol».

Y añadió: «Marruecos mantuvo su estilo, mientras que Holanda renunció al suyo y se mostró cautelosa, incluso temerosa».

Y concluyó: «Holanda retrocedió de forma extraña, mientras los marroquíes impusieron su superioridad psicológica y técnica».