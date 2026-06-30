En vídeo: Hoy no ha habido sorpresas: Mbappé brilla y Francia avanza en el Mundial

Kylian Mbappé guió a Francia a un 3-0 sobre Suecia en el estadio MetLife, en los dieciseisavos del Mundial.

Los galos avanzaron a octavos y el domingo enfrentarán a Paraguay.

Los Les Bleus evitaron la sorpresa que sufrió Alemania, eliminada por Paraguay el lunes.

Es la segunda europea en octavos tras Noruega, que eliminó a Costa de Marfil.

Mbappé rompe la maldición del poste

El encuentro comenzó intenso: Suecia presionó y equilibró los primeros minutos.

En el 20’, Mbappé recibió un pase en profundidad, quedó solo y marcó, pero el árbitro anuló el gol por fuera de juego.

En el 31, un centro raso de Parkola lo remató Mbappé al poste derecho.

Cuatro minutos después, Michael Oulissi lanzó una chilena que impactó el poste izquierdo.

Cuando ambos equipos ya se preparaban para el descanso con el 0–0, Mbappé rompió el empate en el último minuto: controló un pase de Dembélé y batió al portero con un disparo cruzado.

El brillo de Mbappé continúa

En la reanudación, Parkola aprovechó un error defensivo para marcar el segundo de Francia en el 52'.

Mbappé firmó su doblete y el 3-0 en el 74’, al aprovechar un pase en profundidad de Oulissi cuando el portero salía.

A seis del final, Deschamps sustituyó a Mbappé por Ryan Sharqi.

En el 84’, el sueco Víctor Giociris lanzó un tiro raso que el portero francés despejó con seguridad.