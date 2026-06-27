En vídeo, Hossam Hassan afirma: «No busqué el empate ante Irán y no temo enfrentarme a Brasil ni a Argentina»

Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, asegura que no buscó el empate ante Irán en el Mundial 2026 y que no le teme a ningún rival.

Este sábado Egipto empató 1-1 con Irán en la última jornada del Grupo 7 y terminó segundo con 5 puntos, por detrás de Bélgica, líder por diferencia de goles.

En dieciseisavos se medirá a Australia el viernes y, si avanza, al ganador de Argentina-Cabo Verde.

En la rueda de prensa posterior al partido, se le preguntó a Hossam Hassan si la selección egipcia había buscado el empate tras la lesión de Mohamed Salah en la segunda parte.

Hassan respondió: «Fuimos el mejor equipo del partido, tanto con Salah como tras su salida; dominamos hasta la lesión de Ahmed Fattouh y estuvimos más cerca del triunfo».

Y añadió: «Jugamos para ganar e hicimos todo lo posible. No pensé en el próximo rival; si nos enfrentáramos a Brasil, Alemania, Argentina o incluso a Bélgica por segunda vez, lo haríamos sin miedo».

Añadió que todas las selecciones mundialistas son fuertes y que el paso de Australia a la siguiente ronda lo demuestra.

Y concluyó: «Cualquier equipo con la clasificación asegurada podría haber jugado de forma defensiva, pero nosotros no lo hicimos».

Sobre las lesiones, añadió: «Tenemos muchas, pero si me asustara la ausencia de algún jugador, diría que no sirvo para ser seleccionador; cuento con grandes futbolistas capaces de suplir las bajas».

Hoy se lesionaron Mohamed Salah y Ahmed Fattouh, además de las bajas previas de Hossam Abdel-Majeed y Hamdi Fathi.

Además, se confirmó la ausencia de Muhannad Lashin ante Australia por sanción.

Sobre su postración tras anularse el gol de Irán en el descuento por fuera de juego, explicó: «Vi una falta a favor de Mostafa Shubair y el fuera de juego del rival, así que me postré para dar gracias a Dios; rechazo la derrota y he luchado por clasificar sin perder».