En vídeo: Homenaje divertido a Al-Sibari tras fichar por el Bayern de Múnich

La selección de Marruecos homenajeó a Ismail El Saybari tras su fichaje por el Bayern de Múnich. Durante la concentración en Houston, los «Leones del Atlas» le recibieron en un pasillo de honor mientras se preparaban para enfrentar a Canadá en los octavos de final del Mundial 2026.

Sus compañeros formaron un pasillo de honor para recibirlo entre aplausos, una imagen que se hizo viral.

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El Bayern Múnich lo fichó ayer por cinco años, procedente del PSV Eindhoven, tras sus destacadas actuaciones con club y selección.

En este Mundial ha marcado tres goles: uno ante Brasil (1-1), otro frente a Escocia (1-0) y el último contra Haití (4-2).

Ahora Marruecos se prepara para enfrentar a Canadá, coanfitriona del Mundial 2026. El ganador chocará con el vencedor del Francia —subcampeona defensora— vs. Paraguay, que eliminó a Alemania en penaltis.



