Egipto y Australia jugaron este viernes en Dallas (EE. UU.) en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026. En el minuto 55, Mohamed Hani marcó en propia puerta.

Con este autogol, ya son 13 los marcados en este Mundial, récord histórico.

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Además, Mohamed Hani se convirtió en el segundo jugador en la historia de los Mundiales en marcar dos autogoles, tras el búlgaro Ivan Vutsov en 1966, según Opta.

El jugador del Al Ahly egipcio había marcado su primer autogol en el empate 1-1 contra Bélgica en la primera jornada.

Los «Faraones» se adelantaron ante Australia con un cabezazo de Imam Ashour, tras un centro de Karim Hafez, en el minuto 13, antes de que los «Canguros» empataran con un gol en propia puerta.







