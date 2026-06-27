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Morocco v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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En vídeo: Hakimi afirma que «Marruecos se volverá loco si ganamos el Mundial»

Holanda vs Marruecos
Holanda
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A. Hakimi
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Quizá ganemos el Mundial algún día

El astro marroquí Achraf Hakimi afirmó que su país enloquecerá si los Leones del Atlas se proclaman campeones del mundo.

Marruecos se prepara para enfrentarse a Holanda en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, tras quedar cuarto en Catar, un hito para el mundo árabe y africano.

En «ABtalks», de Anas Boukash en YouTube, añadió: «Ganar el Mundial sería el mayor éxito de mi carrera».

Y añadió: «¿Qué significa para nosotros ganar el Mundial? No hay palabras. Creo que podemos lograrlo, pero debemos concentrarnos en cada partido».

Y subrayó: «Será difícil, pero daremos lo mejor de nosotros para llegar lejos. ¿Por qué no? Quizá ganemos el Mundial algún día».

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Holanda
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Marruecos
MAR

«Sería algo increíble. Sería la primera vez para una selección africana y marroquí, y el país enloquecería de alegría».

Y concluyó: «Me encantaría ver eso algún día (ríe). Para mí, como capitán, sería muy especial levantar la copa; sería excepcional».

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