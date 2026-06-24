En vídeo: Hakimi afianza el liderato del París Saint-Germain rumbo al Mundial 2026

El parisino Achraf Hakimi marcó este jueves en la última jornada del Mundial 2026, igualando 1-1 ante Haití.

Hakimi igualó para Marruecos en el 39’, tras el 1-0 inicial de Haití en el 10’ por un autogol de Yassine Bono, a quien le rebotó un disparo de tacón de Leni Joseph.









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Con este tanto, Hakimi se convirtió en el sexto jugador del PSG en anotar en el torneo, después de João Neves, Ibrahim M'Baye, Bradley Barkola, Ousmane Dembélé y Nuno Mendes.

El PSG, bicampeón de la Liga de Campeones, lidera la lista de clubes con más goles en el torneo, según «stats foot».

La primera parte entre Marruecos y Haití acabó 2-2: Wilson Isidore marcó para la CONCACAF en el 43’, e Ismail El Saybari igualó para los Leones del Atlas en el 45+1’ tras asistencia de Hakimi.



