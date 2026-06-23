En vídeo: Haaland y sus compañeros encienden el Mundial con la emblemática celebración vikinga

En la segunda jornada del Mundial 2026, Noruega venció a Senegal y, tras el pitido final, sus jugadores protagonizaron una celebración épica que recordó a las antiguas ceremonias vikingas.

Al pitido final, los jugadores se alinearon en el centro del campo, liderados por Erling Haaland y Martin Ødegaard. Entonces comenzó el ritual: golpes rítmicos en el pecho y gritos de guerra que evocaron a los antiguos vikingos.

La historia del grito legendario

La celebración no es casual: los historiadores cuentan que, durante sus incursiones, los guerreros vikingos se ponían de pie en sus barcos y lanzaban esos gritos atronadores para aterrorizar a sus enemigos y alentar a los combatientes antes de desembarcar.

Los noruegos han revivido ese legado: mismo ritmo, misma fuerza, misma mirada. Los jugadores se volvieron guerreros, el campo un escenario de invasión y el público un testigo de un viaje milenario.

El mundo aplaude a los vikingos.

Los vídeos de la celebración se difundieron de inmediato: millones de visualizaciones en horas y comentarios que la bautizaron como «la celebración icónica del Mundial». Incluso la afición de Senegal, pese a la derrota, se puso en pie para aplaudir el espectáculo.

El seleccionador noruego lo resumió así: «Queríamos mostrar nuestro espíritu. Somos descendientes de los vikingos y hoy hemos luchado como ellos. Esta victoria es para nosotros, y la celebración, para nuestra historia».