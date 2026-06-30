Noruega avanzó a octavos del Mundial 2026 tras vencer 2-1 a Costa de Marfil este martes en Dallas.

El encuentro fue intenso desde el inicio. Costa de Marfil creó la primera ocasión en el minuto 21, con un disparo raso de Konan que rozó el poste tras una internada por la izquierda.

Haaland cabeceó flojo en el 37 y Fofana atrapó sin problemas.

Sin embargo, los noruegos no tardaron en celebrar: en el 39’, el joven Nosa se metió por la izquierda y soltó un disparo con efecto que batió al portero marfileño.

Con 21 años y dos meses, Nosa se convirtió en el noruego más joven en anotar en un Mundial. Además, es el segundo noruego que anota en la fase eliminatoria de un Mundial y el primero en 88 años, desde el tanto de Arne Brostad contra Italia en 1938.

En el 42, Sorloth asistió de cabeza a Haaland, solo en el área pequeña, pero su remate rebotó en Sangaré y rozó el poste. Al final de la primera parte, Costa de Marfil respondió con un cabezazo de Agbado que se marchó ligeramente desviado.

Al inicio del segundo tiempo, Costa de Marfil presionó y desperdició una ocasión clara en el 55’, cuando Bebe quedó solo tras un error defensivo, pero Nyland detuvo su disparo.

En el 67, Heigim disparó con fuerza dentro del área, pero Diallo salvó el gol en la línea.

Esa brillantez defensiva de Diallo se tradujo en el gol del empate para Costa de Marfil en el 74: encadenó varios regates por la derecha del área y, tras dejar atrás a la defensa, lanzó un potente disparo que batió a Nailland.

En el 86, Haaland aprovechó un pase raso de Berg y, sin marca, marcó el 2-1 final.

Es la cuarta vez que Noruega llega a octavos, igualando su mejor resultado de 1998 (también lo logró en 1938, cuando el torneo empezaba en esa ronda).

Con esta valiosa victoria, Noruega se prepara para un duelo de infarto en octavos de final contra Brasil, que avanzó tras vencer 2-1 a Japón.