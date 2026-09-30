En vídeo: guion de locura en la Copa del Golfo 27, Yemen le da la vuelta al marcador y golea a Baréin con cinco goles

En uno de los tiempos más emocionantes y frenéticos de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27", la selección de Yemen escribió un capítulo futbolístico inolvidable en la tercera y última jornada de la fase de grupos, después de convertir una desventaja de un gol ante Baréin en una ventaja aplastante por cuatro goles, en apenas 45 minutos que dieron la vuelta a todos los pronósticos.

El partido terminó con victoria de Yemen por 5-2, con la que salvó el honor tras ocupar el tercer lugar en la clasificación del grupo que integran Catar y los Emiratos Árabes Unidos, y relegar a Baréin al cuarto y último puesto.

Ambas selecciones saltaron al terreno de juego buscando cada una una victoria que salvara el honor, después de que su eliminación quedara sellada tras las derrotas ante Catar y los Emiratos Árabes Unidos en las dos jornadas anteriores, pero el comienzo fue un golpe para la afición yemení.

Baréin sorprende a Yemen

En los primeros minutos, la selección de Baréin impuso su superioridad, y su delantero Ali Al Dosari logró aprovechar una grieta en la defensa yemení para poner el balón en la red en el minuto siete, poniendo por delante a Baréin 1-0, un gol que desbarató los cálculos de los yemeníes y encendió las gradas bareiníes.









El momento de la reacción con la celebración de Cristiano

La respuesta yemení llegó de una manera imborrable. En el minuto dieciocho, Nasser Mahmoud Al Ghawashi recibió un balón en profundidad a la espalda de los defensas, arrancó con su velocidad y regateó al defensa bareiní Hussein Abdul Karim con una picardía que lo dejó tendido en el suelo, la jugada que encendió el entusiasmo de la afición.

Mahmoud no dudó y lanzó un potente disparo que se alojó en la portería del guardameta, devolviendo el partido al empate 1-1.

Y no se conformó con marcar, sino que se dirigió hacia la afición y celebró al estilo de su ídolo Cristiano Ronaldo con la famosa celebración del "Siuuu", haciendo estallar las gradas yemeníes, pues este gol fue la chispa que encendió la revolución de Yemen.









Al Matari pone la ventaja

Tras el gol, la selección de Yemen tomó las riendas de la iniciativa e impuso su estilo rápido. Y en el minuto treinta y uno llegó el momento esperado, cuando el capitán Abdulwasea Al Matari logró traducir la presión yemení en un segundo gol, con un disparo preciso desde dentro del área, para dar la vuelta al marcador por completo y poner a Yemen por delante 2-1.









Al Wasmani confirma el hundimiento bareiní

La selección de Baréin se derrumbó mentalmente tras el gol de la ventaja, algo que los yemeníes aprovecharon con maestría; así, en el minuto cuarenta, y en un ataque organizado que comenzó desde el centro del campo, el balón llegó a Rami Al Wasmani, que no encontró dificultad alguna para depositarlo en la red, anunciando el tercer gol de Yemen 3-1, en medio del total estupor de la afición bareiní.









Qassem cierra el festival de goles

Y antes de que todos recuperaran el aliento, y un minuto antes del final de la primera parte, Adel Abbas Qassem asestó el golpe de gracia. En el minuto cuarenta y cuatro, Qassem aprovechó un barullo dentro del área y disparó un balón potente que anunció el cuarto gol de Yemen, para terminar una primera parte de locura con el resultado de 4-1.

Y en el minuto 67, Ali Jaafar Madan reavivó el partido de nuevo, tras lograr recortar la diferencia con un gol a favor de la selección de Baréin, devolviendo la esperanza a su equipo y encendiendo los últimos minutos del enfrentamiento.

El gol de Madan llegó tras un ataque organizado de Baréin, en el que aprovechó los espacios en la defensa yemení, y disparó un balón preciso que se alojó en la red, para recortar el resultado a 4-2 y devolver la presión sobre la selección de Yemen, que había impuesto su dominio.

Y en el minuto cinco del tiempo de descuento 90+5, Rami Al Wasmani asestó el golpe de gracia y disparó la bala del alivio sobre las esperanzas de la selección de Baréin, tras marcar el quinto gol a favor de Yemen. El gol de Al Wasmani, el segundo suyo en el partido, vino a confirmar la aplastante superioridad yemení y cerró el festival de goles, después de un rápido contraataque en el que aprovechó los espacios a la espalda de la defensa bareiní, para poner el balón con confianza en la red, anunciando una victoria histórica para Yemen por 5-2.



















