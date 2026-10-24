En una noche en la que el Manchester City aspiraba a mantener su arranque perfecto y conservar su casillero sin derrotas, los errores defensivos llegaron para poner patas arriba las cuentas del equipo y otorgar al Aston Villa una valiosa victoria a costa del conjunto del entrenador Enzo Maresca. Entre el fallo de Marc Guéhi, que abrió el camino hacia el primer gol, y el error de Gianluigi Donnarumma, que permitió que el balón se alojara en la red por segunda vez, el City pagó caros sus errores y encajó su primera derrota en la Premier League esta temporada.

El Manchester City cayó por 1-2 ante su anfitrión, el Aston Villa, la noche del sábado, en el estadio Villa Park, dentro de las competiciones de la octava jornada de la Premier League, en un partido que reveló la otra cara del equipo acostumbrado a imponer su dominio sobre sus rivales.

Con este resultado, se detuvo la racha de siete victorias consecutivas del Manchester City en la Premier League, quedando congelado su casillero en 21 puntos, mientras que el Aston Villa elevó su cuenta a 11 puntos, avanzando hasta el sexto puesto y reforzando sus opciones de acercarse a las plazas que dan acceso a las competiciones europeas.

Guéhi regala un obsequio tempranero al Aston Villa

El Aston Villa no necesitó mucho tiempo para desvelar las grietas en la defensa del Manchester City, pues el primer gol llegó en el minuto seis, tras un grave error del defensa Marc Guéhi, que brindó a los locales una oportunidad perfecta para adelantarse de forma temprana en el marcador.

La jugada comenzó cuando el balón llegó a Guéhi en la línea trasera del City, pero su mal manejo permitió a los jugadores del Aston Villa presionar y arrebatárselo. John McGinn se movió con rapidez para aprovechar el desconcierto defensivo y logró hacerse con el balón antes de cederlo al delantero senegalés Nicolas Jackson.

A pesar del intento de la defensa de regresar rápidamente para cerrar los espacios, Jackson mostró destreza en la gestión de la ocasión, ya que superó a Anderson con habilidad antes de lanzar un potente disparo que se alojó en la escuadra, anunciando la ventaja del Aston Villa con un gol temprano que encendió el ambiente del enfrentamiento.

Haaland mantiene su afición y un empate devuelve al City al partido

El Manchester City entró en la segunda parte en busca de corregir el rumbo y volver al ambiente del encuentro, y logró de hecho alcanzar el empate en el minuto 52, gracias a su goleador noruego Erling Haaland, que siguió practicando su afición favorita de sacudir las redes.

El gol llegó tras la ejecución de un tiro libre con un pase corto hacia el lado derecho, donde Nunes se movió y logró de nuevo superar a Maatsen por fuera, antes de enviar un centro preciso al interior del área.

Y Haaland estuvo en el lugar indicado, pues se lanzó sobre el balón desde una distancia de ocho yardas y lo remató de cabeza con fuerza dentro de la red, devolviendo el partido al punto de partida y brindando a su equipo una nueva oportunidad de dar la vuelta al marcador.

El gol no fue solo un regreso del Manchester City al partido, sino que llevó un significado individual destacado para el delantero noruego, que marcó en su séptimo partido consecutivo en la Premier League esta temporada.

Parecía que el empate podía dar al City el impulso necesario para buscar el gol de la ventaja, pero los errores individuales volvieron a echar a perder las cuentas del equipo, después de que el Aston Villa aprovechara un nuevo fallo en la línea trasera para volver a ponerse por delante rápidamente.

Donnarumma defrauda al City y Jackson castiga de nuevo a la defensa

El empate no se prolongó mucho tiempo, pues Nicolas Jackson logró anotar el segundo gol del Aston Villa en el minuto 60, aprovechándose de un nuevo desconcierto defensivo, esta vez con la participación del portero italiano Gianluigi Donnarumma, que no pudo gestionar el balón de la forma requerida.

El gol llegó tras un balón largo que colocó a Mbaye en un mano a mano directo con Josko Gvardiol, que se movió en dirección al área, antes de enviar un centro al que Jackson respondió con un toque directo hacia la portería.

Parecía que el balón estaba al alcance de Donnarumma, y el portero italiano podía haberlo despejado, pero falló al atraparlo, de modo que se le escapó por debajo y se alojó en la red, en medio de una evidente decepción entre las filas de los jugadores del Manchester City.

La derrota del Manchester City no fue un simple tropiezo pasajero en la carrera de la Premier League, sino que llegó después de que el equipo desperdiciara la oportunidad de conservar su inicio perfecto, a causa de errores defensivos que podrían haberse evitado.

Entre el error de Guéhi al comienzo del encuentro y el tropiezo de Donnarumma en la segunda parte, el Manchester City pagó el precio de sus fallos, de manera que terminó su racha de victorias y encajó su primera derrota en la Premier League esta temporada, en una noche que demostró que la superioridad ofensiva por sí sola no basta cuando la concentración se ausenta en la línea trasera.



















