En una noche de baloncesto con sabor especial, las miradas no estuvieron puestas únicamente en el duelo entre el Barcelona y el Olympiacos en la Euroliga de baloncesto: la leyenda del club, Pep Guardiola, se robó todos los focos en un Palau Blaugrana que registró un lleno absoluto.

El pabellón vivió una asistencia excepcional, con los aficionados blaugranas volcados en el apoyo a su equipo ante el campeón de Grecia, pero la gran sorpresa estuvo en la grada, donde se encontraba el legendario entrenador del Barcelona y del Manchester City.

Cánticos que obligaron a Pep a levantarse

Algunos aficionados no se percataron de la presencia del símbolo del Barcelona hasta mediados del segundo cuarto del partido, y entonces el pabellón estalló de repente con cánticos ensordecedores con su nombre: "Pep, Pep Guardiola".

Los cánticos subieron de tono de forma histérica hasta que el exjugador y exentrenador del Barcelona se vio obligado a ponerse en pie, con una amplia sonrisa en el rostro, saludando a la afición con los brazos en alto y lanzando besos al aire, en una imagen que tuvo una enorme repercusión en las redes sociales.





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Aparición especial de otra leyenda

Guardiola no fue la única leyenda presente, ya que también acudió la estrella checa Jan Vesely, exjugador del Barcelona, que dejó el equipo al final de la temporada pasada por una lesión en la rodilla, pero que no quiso perderse el emocionante duelo de su antiguo equipo.

Vesely es considerado una de las leyendas del baloncesto europeo, ya que cerró una trayectoria excepcional coronada con el título de la Euroliga en 2017 con el Fenerbahce turco junto al legendario entrenador Zeljko Obradovic, y fue elegido mejor jugador de la competición en la temporada 2018-2019.

A lo largo de 15 temporadas en la Euroliga, Vesely disputó 414 partidos y se retiró siendo el máximo anotador de tiros de dos puntos en la historia de la competición (1701), el cuarto mejor en valoración (5481), el sexto máximo anotador de puntos (4359) y el tercero con más rebotes (1906).

"Tomé la mejor decisión"

En una entrevista con el canal "Movistar" durante el partido, Vesely habló de su vida tras la retirada: "La vida es maravillosa ahora. Disfruto de mi tiempo con mi familia, tengo más tiempo libre y no viajo tanto. Echo de menos el pasado, pero creo que tomé la mejor decisión; era el momento adecuado. Sigo viviendo en Barcelona".



