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Loai Mohamed

Traducido por

En vídeo: gracias al gol de Ronaldo, el Mundial de 2026 marca un hito histórico

Portugal vs Uzbekistán
Portugal
Uzbekistán
World Cup
C. Ronaldo
Portugal
Uzbekistán
EE. UU.

La edición estadounidense de la Copa del Mundo bate récords

La edición del Mundial 2026 ya es la más goleadora de la historia. Antes de cerrar la segunda jornada de grupos, las selecciones han marcado un récord de 137 tantos en 45 partidos.

El tanto de Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal, el segundo suyo y tercero de su equipo ante Uzbekistán en la segunda jornada del Grupo 11, es el gol 137 del torneo (tras 45 partidos).

Según Opta, ya es la fase de grupos con más goles en la historia.

Ya superó el registro de 2014, que sumó 136 tantos en 48 encuentros.

Después del tanto de Ronaldo, Abdulvahid Nematov, portero uzbeko, marcó en propia puerta y Rafael Leão añadió el quinto, cerrando el 5-0 para los europeos.

La cifra puede seguir creciendo, pues la ampliación a 48 selecciones aumenta el número de encuentros.

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