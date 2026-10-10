¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

En vídeo: Gordon se burla de la defensa del Getafe y adelanta al Barcelona con un zarpazo tempranero

Barcelona vs Getafe
Barcelona
Getafe
Primera División
A. Gordon
España
Inglaterra

El conjunto catalán no dio mucho margen a los visitantes

Anthony Gordon abrió el marcador para el Barcelona en el minuto 2 del duelo ante el Getafe, este sábado, en el estadio Spotify Camp Nou, en el marco de la octava jornada de LaLiga.

El gol de Gordon llegó tras regatear a tres defensores del conjunto visitante, en el borde del área, antes de disparar un balón que se desvió en uno de los jugadores rivales y acabó en el fondo de la red.

Con este tanto, el extremo inglés elevó su cuenta a 9 contribuciones goleadoras en todas las competiciones esta temporada, con 4 goles y 5 asistencias.

Lee también

Un exjugador del Barcelona: salía de los entrenamientos de Flick mareado

Un regreso que nadie esperaba: una estrella del Real Madrid sale de la cárcel de la lesión

El Barcelona disputa el encuentro con la ausencia de su capitán y goleador Raphinha por lesión, lo que ha llevado al técnico Hansi Flick a dar entrada como titular al otro brasileño, Gabriel Jesus, por primera vez desde su llegada al equipo.

La alineación del Blaugrana fue la siguiente:

  • Portería: Joan García
  • Defensa: Jules Koundé, Eric García, Gerard Martín, Xavi Espart
  • Centro del campo: Rodri, Gavi, Dani Olmo
  • Ataque: Lamine Yamal, Gabriel Jesus, Anthony Gordon

El Barça entró en el partido como líder de LaLiga con 21 puntos, a dos de ventaja sobre el Atlético de Madrid, segundo clasificado, mientras que el Getafe ocupa la 12ª posición con 8 puntos.


¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google