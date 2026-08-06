Gavi, jugador del Barcelona, cumplió su promesa tras la victoria de España en el Mundial 2026, que se disputó en Estados Unidos, Canadá y México.

La selección española se sentó en el trono del fútbol mundial por segunda vez en su historia, después de arrancar una victoria agónica y valiosa ante su par argentino por un gol a cero, en la final del Mundial 2026, tras un partido maratónico que se extendió hasta la prórroga en el estadio "Nueva York Nueva Jersey".

El centrocampista del Barcelona había prometido teñirse el pelo de rosa si ganaban el título, y ya fue al peluquero para cambiar su aspecto.

El propio Gavi lo compartió en su cuenta de Instagram, adjuntando dos fotos del resultado de su atrevido cambio de imagen.

"Un hombre que cumple su palabra", así escribió Gavi como comentario a las dos fotos que muestran su nuevo color de pelo, concretamente el rosa claro.









Junto a la publicación de Gavi, su peluquero compartió los detalles del cambio de color de pelo del centrocampista del Barcelona.

El jugador no dudó en raparse la cabeza antes de aclararse el pelo y teñírselo de rosa. Y Lamine Yamal no tardó en comentar la publicación de Gavi con emojis de risa y llanto.

A Gavi aún le quedan unos días de vacaciones antes de incorporarse al Barcelona. El jugador andaluz está previsto que se sume, junto a sus compañeros de la selección nacional, a la concentración el 12 de agosto para comenzar los entrenamientos de preparación de la nueva temporada. Gavi llegará directamente tras su participación en el Mundial, luciendo un nuevo aspecto atrevido, en una temporada en la que espera continuar brillando con el Barça.







