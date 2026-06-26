En vídeo: Francia aplasta a los vikingos sin Deschamps y manda un mensaje de advertencia a Suecia

Francia lidera su grupo en el Mundial 2026 tras golear 4-1 a Noruega en la última jornada.

Los «Gallos» impusieron su dominio desde el inicio y confirmaron su candidatura al título con un juego ofensivo que desbarató los planes de los «Vikingos» y sentenció su clasificación.

Ousmane Dembélé, quien brilló en ausencia del seleccionador Didier Deschamps por el fallecimiento de su madre, lideró la goleada.

Dembélé abrió el marcador en el 7 tras pase de Kylian Mbappé, marcó el segundo (20) de nuevo asistido por Mbappé, y Thelonious Aasgaard recortó para Noruega (21) tras pase de Andreas Schildrup.

Dembélé completó su hat-trick en el 32 tras pase de Tchouaméni, y ⁨Désiré Doué⁩ marcó el cuarto (90+4) asistido por ⁨Bradley Barcola⁩.

Francia, primera del grupo, jugará ante Suecia, tercera del grupo 6, y Noruega, segunda, se medirá a Costa de Marfil en dieciseisavos.

Primera parte: Dembélé entra en la historia de Francia

Francia empezó con fuerza: un potente disparo de Mbappé golpeó el larguero. La defensa francesa despejó sin problemas una jugada noruega en su área.

En el 7, Dembélé abrió el marcador tras pase de Mbappé, con un disparo potente con la derecha desde dentro del área hacia la esquina inferior izquierda: 0-1.

Larsson respondió con un disparo alto y Mbappé probó desde la izquierda, aunque el portero noruego despejó con apuros.

En el 20, Dembélé firmó el 0-2 con un zurdazo desde fuera del área tras otro pase de Mbappé.

En el 21, Thelonious Aasgaard recortó distancias para Noruega con un gran disparo desde el centro del área, asistido por Andreas Schieldrup: 1-2.

Noruega siguió presionando y, tras una jugada por la izquierda, Obamikanó interceptó el balón antes de que llegara a Larsson.

En el 32’, Ousmane Dembélé completó su hat-trick al recibir un pase de Aurélien Tchouaméni y disparar con la izquierda desde el centro del área, batiendo la esquina inferior izquierda y fijando el 1-3 al descanso.

Segunda parte: Minian impide que Noruega marque

La segunda parte comenzó con fuerza para Noruega, que obtuvo un penalti en los primeros minutos.

Jørgen Strand Larsen lanzó el penalti con un potente disparo con la derecha hacia la esquina inferior derecha, pero el portero Mike Maignan lo detuvo con gran maestría, privando a Noruega de la oportunidad de adelantarse en el marcador.

La selección francesa siguió atacando y Kylian Mbappé rozó el gol con un disparo dentro del área que se marchó por encima de la portería noruega.

En el 65, Mathis Cherki reemplazó a Michael Olis y Bradley Barcola entró por Ousmane Dembélé.

Mbappé buscó rematar los centros, sin éxito. Por su parte, Oscar inquietó con sus regates y pases en profundidad.

Aurélien Tchouaméni vio la amarilla por una falta dura, y la presión noruega siguió con Óscar, que falló una ocasión clara tras una intervención de Upamecano.

Francia mantuvo su solidez defensiva y frenó los intentos noruegos, pese a la insistencia de sus centrocampistas.

La primera parte terminó con un contraataque francés que Barkola, desde un ángulo cerrado, mandó a córner.

En los minutos finales ambos equipos buscaron la portería rival, pero el marcador no se movió hasta la aparición de Desiré Doi.

Desiré Doi no quiso irse sin dejar huella: en el 90+4 se elevó en el área y cabeceó un centro perfecto de Bradley Barkola, colocando el balón en el ángulo inferior derecho.

El cuarto tanto sentenció el partido y dio a Francia el liderato del grupo.