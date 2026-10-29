En vídeo: Fouzi Lekjaa anuncia su argumento para decidir la pugna por la final del Mundial 2030

Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, reveló las novedades del proyecto del Gran Estadio Hassan II en Benslimane, confirmando que las obras avanzan a un ritmo tranquilizador, con previsiones de que el proyecto finalice a principios de 2028, cerca de dos años antes del inicio del Mundial 2030, que Marruecos acoge en colaboración con España y Portugal.

Durante su participación en el programa "La hora de la verdad" del segundo canal marroquí "2M", Lekjaa habló de los avances del proyecto y de su importancia en la candidatura para acoger la final del Mundial, insistiendo en que las ambiciones de Marruecos van más allá de la mera organización de los partidos, hasta abarcar una amplia transformación urbanística en la región del Gran Casablanca.

Un estadio con capacidad para 115.000 espectadores y un proyecto que trasciende el fútbol

Lekjaa afirmó que el Estadio Hassan II, cuya capacidad alcanza los 115.000 espectadores, no será una mera instalación deportiva, sino parte de un proyecto integral para reestructurar el espacio urbano del Gran Casablanca, de manera simultánea al desarrollo de la infraestructura y las redes de transporte.

El presidente de la Federación Marroquí declaró: "El Estadio Hassan II contribuirá a reestructurar el espacio urbanístico del Gran Casablanca", señalando que el proyecto irá acompañado del desarrollo de varios medios de transporte, entre ellos la red de trenes regionales rápidos y la línea de trenes de alta velocidad.

Y añadió: "Durante los próximos años, veremos el Gran Casablanca de forma diferente".

La fecha de finalización del estadio y partidos antes del Mundial

Respecto a la marcha de las obras, Lekjaa se mostró optimista sobre la posibilidad de finalizar la construcción del estadio a principios de 2028, lo que dará a Marruecos tiempo suficiente para aprovechar la instalación antes del inicio del Mundial.

Explicó que la conclusión anticipada del proyecto permitirá a la selección marroquí disputar sus partidos sobre el césped del estadio antes del torneo mundial, y también podrían beneficiarse de él los clubes de Casablanca, encabezados por el Wydad y el Raja, además de la posibilidad de acoger otros grandes eventos.

Lekjaa dijo: "Es bueno que la selección nacional juegue en este estadio antes del Mundial".

Lekjaa revela su argumento sobre la final del Mundial 2030

En lo relativo a las opciones del Estadio Hassan II de acoger la final del Mundial 2030, Lekjaa se cuidó de situar la competencia en un contexto más amplio que el mero reparto de los partidos entre los tres países organizadores.

Señaló que acoger la edición del centenario del Mundial tiene dimensiones civilizatorias y humanas, evocando el mensaje real en el que el monarca marroquí Mohamed VI anunció, desde Kigali, la organización del torneo de forma conjunta con España y Portugal.

Explicó que el proyecto se basa en reforzar la memoria compartida en la cuenca del mar Mediterráneo, acercar a los pueblos de sus dos orillas y consolidar los valores de la convivencia y el intercambio entre las generaciones jóvenes.

Pero esta visión compartida no significa que Marruecos renuncie a su ambición de acoger el partido final, pues Lekjaa se aferró al criterio de la capacidad del estadio como factor fundamental en esta candidatura.

El presidente de la Federación Marroquí dijo: "La final debe concederse al estadio que tenga la mayor capacidad de aforo y, en estos momentos, ese es el Estadio Hassan II".

Con una capacidad de 115.000 espectadores, Marruecos apuesta por el proyecto de Benslimane para reforzar sus opciones de acoger la final, mientras que la determinación del estadio que albergará el partido de clausura sigue vinculada a la decisión final sobre el reparto de los partidos del Mundial 2030.