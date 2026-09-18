Hansi Flick, entrenador del Barcelona, habló sobre varios asuntos antes del enfrentamiento ante el Sevilla, previsto para mañana sábado dentro de la competición de la Liga española, encabezados por el nuevo rol que desempeña Raphinha en la posición de delantero centro, además de sus elogios a Karim Adeyemi y su rápida adaptación al equipo.

El Barcelona afronta el partido contra el Sevilla a domicilio como líder de la clasificación con 18 puntos tras 6 jornadas con pleno de victorias.

Raphinha lidera la presión del Barcelona

Sobre su visión de Raphinha como delantero número «9», Flick dijo: «Cuando miras las dos últimas temporadas, encontrarás que siempre iniciábamos el proceso de presión desde el delantero número 9. Y Raphinha tiene esa hambre, esas ganas y esa mentalidad que necesitamos para iniciar la presión de la forma que queremos».

Añadió durante una rueda de prensa hoy viernes, según destacó el diario «AS»: «No solo ofrece niveles destacados en el ataque, sino que también rinde de maravilla en el aspecto defensivo. Raphinha es quien inicia el proceso de presión, y como capitán del equipo, va por delante de todos, y los demás lo siguen».

Flick recurrió a utilizar a Raphinha en la posición de ariete desde el comienzo de la presente temporada, tras la salida de Robert Lewandowski y Ferran Torres, y el retraso en la incorporación de Gabriel Jesus, después del fracaso en el fichaje de Julián Álvarez, que era el objetivo principal para reforzar la línea ofensiva el pasado verano.

Pero Raphinha brilló con fuerza en esta posición, y ha marcado hasta ahora 9 goles en 6 partidos, con los que encabeza la tabla de goleadores.

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«Apuesto por la estrella del Barcelona al 100%»

El entrenador del Barcelona se refirió al recién llegado Karim Adeyemi, elogiando la gran velocidad que posee el jugador alemán, aunque se mostró reservado a la hora de describirlo como el jugador más rápido que ha entrenado.

Flick dijo: «Es muy rápido, pero no sé si es el más rápido de todos los jugadores que he entrenado. Alphonso Davies tiene una velocidad similar».

Y añadió sobre la personalidad de Adeyemi dentro del vestuario: «Es un buen chico y una persona estupenda, y goza de un gran respeto dentro del vestuario. Todos lo quieren mucho, además de que sus actuaciones en los partidos hacen las cosas más fáciles».

Flick explicó que el traspaso de Adeyemi al Barcelona llegó en un momento adecuado para el jugador, diciendo: «Creo que no estaba viviendo sus mejores etapas en Alemania, y por eso era mejor para él cambiar de aires y trasladarse a otro país».

El entrenador del Barcelona concluyó sus declaraciones diciendo: «Estoy muy contento de que nos haya elegido. Le daré confianza, y apuesto por Karim al 100%. Veremos más partidos como el que ofreció el miércoles».

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