En vídeo: «FIFA Zapata»... Sawiris acusa a la FIFA de robarle la victoria a Egipto frente a Argentina

Las redes ardieron tras el Egipto-Argentina del Mundial 2026, pero el empresario Naguib Sawiris acaparó la atención con una sátira que apuntó directo al arbitraje y a la FIFA.

Al terminar el duelo entre Faraones y Tango con victoria de los compañeros de Lionel Messi (3-2), La actuación del árbitro francés François Letexier, que omitió varias entradas duras sobre los egipcios, desató la indignación del público árabe, que habló de sesgo a favor de los «bailarines del tango».

Sawiris, fiel a su estilo, compartió un vídeo con las entradas más duras de los argentinos que quedaron impunes y comentó con sarcasmo: «Las pruebas de esta farsa, en imagen y sonido... ¡Viva Zapata!».

«Viva Zapata» es un grito revolucionario mexicano que evoca a Emiliano Zapata, quien entre 1910 y 1920 luchó por la justicia y la tierra.

Sawiris lo adoptó para sugerir que el partido exigía una rebelión contra la injusticia arbitral y las normas de la FIFA.

Además, compartió las palabras de Paul Scholes, leyenda del Manchester United, quien habló de un “robo claro”, y añadió: «Has usado la descripción más suave posible al decir: “Nos han robado”».

Con ello, Sawiris transformó su malestar en una irónica advertencia a la FIFA: el fútbol no es un circo y la afición no callará ante un arbitraje sesgado.