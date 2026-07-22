El alemán Jens Wissing, nuevo director técnico del Al-Ittihad, reveló el secreto de su aceptación para dirigir al equipo durante la próxima temporada, y lo hizo tras el primer partido amistoso.

Wissing guio al Al-Ittihad a la victoria en su primer partido amistoso durante su concentración en el extranjero, en la ciudad española de Marbella, a costa del Orlando Pirates sudafricano por un resultado de 3-2.

Wissing declaró a la cuenta del club Al-Ittihad en el sitio "YouTube" tras el partido: "Fue fácil incorporarse, porque recibimos mucho apoyo y ayuda de todas las personas que rodean al equipo, así que todo fue muy sencillo para nosotros".

Y añadió: "Nos sentimos muy bien de estar con este equipo, es un grupo muy bueno, siento una energía positiva muy buena, las dos últimas semanas transcurrieron muy bien".

Y prosiguió: "Ya tuvimos muchas sesiones de entrenamiento muy buenas, los jugadores están mejorando mucho, y ya veo un gran paso hacia adelante".

Respecto a la victoria sobre el Orlando Pirates, el técnico alemán dijo: "El primer partido fue muy bueno para nosotros, por supuesto que no todo es perfecto, ni puede serlo, pero ya hay muchas cosas positivas".

Y concluyó: "Los jugadores intentan aplicar las cosas de forma práctica, tanto lo que hablamos como lo que hacemos en el entrenamiento, así que ahora puedo decir que estoy satisfecho".

Wissing asumió la dirección del Al-Ittihad con un contrato que se extiende por dos temporadas, y finaliza en 2028, como sucesor del entrenador portugués Sérgio Conceição, que fue destituido de su cargo tras el final de la temporada pasada, en la que el equipo no ganó ningún título.