En vídeo: Ezzalzouli guía al Betis para superar al Real Madrid en la clasificación de LaLiga

El marroquí Abde Ezzalzouli marcó un gol en la victoria del Real Betis sobre su invitado Osasuna (5-2), este domingo, en el estadio La Cartuja de Sevilla, en la octava jornada de LaLiga.

Con este triunfo, el Betis ascendió al tercer puesto de la clasificación, con 19 puntos, superando al Real Madrid, que con 18 puntos cayó a la cuarta posición.

Ezzalzouli consiguió el segundo gol del Betis en el minuto 31, después de recibir un pase en profundidad de Juan «Cucho» Hernández, quedarse solo ante el portero Aitor Fernández y mandar el balón a la red con precisión.

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Ezzalzouli fue titular con el equipo del entrenador Manuel Pellegrini y permaneció en el campo hasta el minuto 90+2, cuando salió para dejar su puesto al joven José Antonio Morante, que marcó el quinto gol en el minuto 90+6, tras un pase de Héctor Bellerín.

Isco abrió el marcador para el Betis desde el punto de penalti, en el minuto 10, y después Ezzalzouli firmó su gol en el 31. Al inicio de la segunda parte, el conjunto andaluz añadió el tercer tanto, que llegó en propia puerta por medio de Ante Budimir, delantero de los visitantes.

Osasuna respondió con dos goles en pocos minutos: Budimir anotó el primero y Raúl García añadió el segundo para poner el 3-2.

Pero Isco devolvió la diferencia a dos goles al marcar el cuarto, en el minuto 67, antes de que Morante cerrara la manita en el tiempo añadido.



