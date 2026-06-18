En la segunda jornada del Grupo 2 del Mundial 2026, Suiza goleó 4-1 a Bosnia tras un giro dramático por expulsión.

Ambos llegaban buscando su primer triunfo: Suiza había igualado 1-1 ante Catar, y Bosnia 1-1 contra Canadá en Toronto.

Suiza dominó con una posesión del 63 % y mostró clara superioridad.

Hubo ocasiones para ambos, como un centro que Ndowi intentó controlar con el talón, aunque la defensa bosnia lo despejó.

Los bosnios respondieron con peligrosos contraataques liderados por Edin Džeko, bien contenido por la defensa y el portero suizos.

El guardameta suizo también detuvo un disparo de Mimić y desvió con acierto el más peligroso de la segunda parte.

Yohan Manzambi abrió el marcador para Suiza con un potente disparo con la derecha desde el centro del área que se coló por la escuadra derecha.

Luego Tarik Moharimović vio la roja directa, Suiza aprovechó la superioridad numérica y dominó aún más.

Rubén Vargas marcó el segundo con un disparo desde el centro del área, tras pase de Breel Embolo. Acto seguido, Johan Manzambi cerró la goleada en el 90 con asistencia de Vargas.

En el 93, Ermin Mehmić recortó para Bosnia con un derechazo desde el área tras un córner, pero Suiza ganó 3-1.

Con este triunfo, Suiza sumó sus primeros tres puntos en el grupo, mientras que Bosnia y Herzegovina se quedó sin unidades tras dos jornadas.

En el descuento, Granit Xhaka marcó de penalti el 4-1 final.