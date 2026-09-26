Un experto en arbitraje aseguró que la selección de Omán fue perjudicada en su partido ante Arabia Saudí en la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27".

La selección saudí se enfrentó a su homóloga omaní este sábado, en el estadio Al Inmaa de Yeda, en la segunda jornada de la fase de grupos del torneo del Golfo.

En el minuto 36 del encuentro, Nasser Al Rawahi marcó un gol para la selección de Omán, tras quedarse completamente solo ante la portería del guardameta Mohammed Al Owais, antes de que el árbitro del partido lo anulara por fuera de juego.

Sin embargo, el exárbitro egipcio Mohammed Kamal Risha aseguró que la decisión del árbitro del partido fue errónea, ya que Al Rawahi no se encontraba en fuera de juego antes de marcar el gol.

Risha declaró, en unas palabras al diario saudí "Al Riyadiah": "Si el fuera de juego es el motivo de la anulación del gol de Omán en el minuto 36, la decisión no parece correcta".

Y añadió: "La imagen disponible no muestra ningún indicio de fuera de juego, y podría haber otro motivo para la anulación que aún no es visible".

Cabe recordar que el gol anulado se produjo cuando la selección saudí ganaba por tres goles a cero, lo que privó a la selección de Omán de recortar la diferencia.