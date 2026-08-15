Un exjugador saudí cargó las críticas contra el italiano Simone Inzaghi, director técnico del Al-Hilal, asegurando que "El Líder" no ganará con él el título de la Roshn Saudi League ni la Liga de Campeones de Asia de la Élite.

Inzaghi dirigió al Al-Hilal en la victoria sobre el Al-Faisaly por 4-2, la noche de ayer viernes, en el estadio Kingdom Arena de la capital saudí, Riad, en la primera jornada de la Roshn Saudi League.

Pese a ello, Abdulrahim Jizawi, exjugador del Al-Ahli y del Al-Ittihad, criticó al director técnico italiano por el descenso en el nivel del Al-Hilal en el segundo tiempo y por encajar dos goles en 5 minutos.

Jizawi declaró, en unas declaraciones al programa "Dorina Ghair" del canal "Al-Saudiya": "Soy una de las personas convencidas de que es imposible que (Simone) Inzaghi sea entrenador del Al-Hilal".

Y explicó: "En el primer tiempo el Al-Hilal estuvo bien, pero desde el inicio del segundo tiempo y hasta el cuarto gol (en el minuto 82), solo vimos al portero del Al-Faisaly unas pocas veces. ¿Es posible que este sea el Al-Hilal?".

Y concluyó: "Este equipo quiere competir por la liga y ganar títulos, pero con Inzaghi solo ganará la Copa del Rey, y será imposible que gane el título de la liga o de la Élite".

Cabe recordar que el entrenador italiano llevó al Al-Hilal a ganar la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas la temporada pasada, pero perdió la Roshn Saudi League en favor del Al-Nassr, y se despidió de la Liga de Campeones de Asia de la Élite en los octavos de final ante el Al-Sadd catarí.