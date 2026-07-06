El libio Tarek Al-Tayeb, exjugador del Al-Hilal saudí, prevé que Marruecos elimine a Francia y pase a semifinales del Mundial.

Marruecos se medirá a Francia el jueves en cuartos de final del Mundial 2026.

En el programa «Desde El Cairo» de ON Sport, afirmó: «Soy optimista sobre la victoria de Marruecos en cuartos».

Añadió que el estilo marroquí se asemeja al francés por su juego abierto y la calidad de sus futbolistas, aunque reconoció que Francia cuenta con un banquillo más sólido.

Y añadió: «Marruecos eliminó a España y Portugal en 2022, así que ahora puede superar a Francia, favorita del torneo».

«Preveo que Sofiane Rahimi sea titular contra Francia, pues está más en forma que Ayoub El Kaabi».

Sobre el duelo Egipto-Argentina en octavos, añadió: «Sobre el papel, Argentina parte como favorita».

Sin embargo, si el partido llega a la prórroga y a los penaltis, Egipto avanzará gracias a la actuación de su portero, Mostafa Shubair.