En vídeo: Et-Taïbi marca y la Juventus tropieza en la Europa League

El Juventus italiano no logró reencontrarse con el camino de las victorias, al empatar con su invitado, el Rennes francés (2-2), en el Allianz Stadium, este jueves, dentro de la tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Europa League.

Con este resultado, la Juve se situó en la cuarta posición de la clasificación de la competición, con 7 puntos de dos victorias y un empate, mientras que el Rennes ocupa el puesto 13 con 5 puntos, de dos empates y una victoria.

Zeki Çelik abrió el marcador a favor del Juventus en el minuto 5, antes de que la estrella jordana Mousa Al-Tamari igualara para el Rennes, en el minuto 15.





Lee también

Análisis: Bayern Munich y Arsenal no reconocen las ausencias; y Kompany cambia de piel con facilidad

Mbappé iguala a Zidane y roza el récord de Benzema

Antes del final de la primera parte, el equipo francés se adelantó con un segundo gol que marcó Boulaye Dia de penalti, en el minuto 40, para poner al Juventus bajo la presión de remontar en el marcador.

El delantero alemán Nick Woltemade logró devolver a los bianconeri al partido, al marcar el gol del empate para dejar el resultado en (2-2), de penalti en el minuto 67.

El Juventus presionó con fuerza en los últimos minutos del partido para arrancar la victoria, y estuvo a punto de conseguir lo que quería cuando el colombiano Jhon Lucumí marcó un gol, en el minuto 88, pero el árbitro lo anuló por fuera de juego, para que el encuentro terminara con un empate decepcionante para los locales.

La Juve había perdido su último partido ante el Lazio (3-0) en la Serie A, también en su casa, lo que complicó su situación en la competición nacional.



