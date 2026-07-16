En vídeo: Estrella de la selección egipcia afirma: «Somos los mejores de Oriente Medio y África, y Marruecos nos teme»

Hamdi Fathi, centrocampista de Egipto, afirma que los «Faraones» son la mejor selección árabe y africana pese a rivales como Senegal y Marruecos.
Fathi participó en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, donde Egipto cayó en octavos tras perder 2-3 contra Argentina.
Fathi declaró a On Sport: «No nos preocupaba enfrentar a Senegal; nuestro foco era avanzar de ronda».
Y añadió: «Hossam Hassan (seleccionador de Egipto) nos hizo capaces de enfrentarnos a cualquier selección sin miedo, y no pensamos en evitar enfrentarnos a Senegal, porque éramos la mejor selección árabe y africana, y si nos hubiéramos enfrentado a ellos, les habríamos derrotado».
Sobre Marruecos, añadió: «Están construyendo una generación sólida; fueron cuartos en el último Mundial y llegaron a cuartos en este, lo cual es un gran logro».
Y añadió: «Pero ahora podemos ganarles; nos temen porque siempre les vencemos».
Marruecos, que en 2026 alcanzó los cuartos de final y cayó 2-0 ante Francia, sigue siendo el equipo árabe y africano con mejor actuación en un Mundial.