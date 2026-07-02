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USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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En vídeo: Estados Unidos vence a Bosnia pese a jugar con uno menos y avanza para medirse a Bélgica

USA vs Bosnia and Herzegovina
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USA vs Belgium
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EE. UU.
Bosnia y Herzegovina
Bélgica

Bosnia no supo aprovechar la expulsión de Balugon

Estados Unidos avanzó a octavos de final del Mundial 2026 tras vencer 2-0 a Bosnia y Herzegovina este jueves en San Francisco.

Con esta victoria, los anfitriones avanzan a octavos, donde enfrentarán a Bélgica, que venció 3-2 a Senegal en prórroga.

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El primer gol de la selección estadounidense lo marcó una de sus estrellas del torneo, Fularin Balogun, en el minuto 45.

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Sin embargo, Balogun fue expulsado en el 64' por pisar el tobillo de un rival, decisión confirmada tras revisar el VAR.

Aun en inferioridad, Bosnia no dominó y, en cambio, Tillman marcó el 2-0 de tiro libre en el 82’.

Tilman se convirtió en el primer estadounidense en anotar de tiro libre en un Mundial desde Eric Winalda ante Suiza en 1994.

Bosnia reaccionó con fuerza y generó varias ocasiones, aunque sin acierto, por lo que el encuentro terminó con la clasificación de Estados Unidos a octavos.


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