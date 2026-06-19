En vídeo: Estados Unidos se adelanta con un gol en propia puerta habitual... y solo Francia le supera en la historia del Mundial

La selección estadounidense sumó un nuevo gol en propia puerta en su historial mundialista, tras el autogol de Cameron Burgess, defensa de Australia, en el partido de este viernes en el Mundial de 2026.

Es el quinto autogol a favor de Estados Unidos en Copas del Mundo, y lo coloca segundo en la lista histórica.

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Solo Francia, con seis, tiene más.

El tanto de Burgos llegó en el minuto 11: centro desde la derecha y el defensa, en vez de despejar, lo metió en su propia portería (1-0).

En la primera jornada, Estados Unidos había goleado a Paraguay 4-1 y Australia venció a Turquía 2-0.



