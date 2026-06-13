En vídeo: Estados Unidos hace historia con un 4-0... y el VAR acapara toda la atención

Estados Unidos debutó en el Mundial 2026 con una goleada 4-1 sobre Paraguay en el estadio SoFi.

La selección estadounidense salió con fuerza y abrió el marcador en el minuto 8, cuando Damián Bobadilla, jugador paraguayo, marcó en propia puerta.

El equipo local mantuvo el control y, en el 31, Folarin Balogun marcó el segundo tras un pase de Christian Pulisic.

Justo antes del descanso, Balogun aprovechó un pase de Malik Tillman para marcar el tercero en el 45+5.

En la segunda parte, Paraguay recortó distancias con el gol de Julio Mauricio Magalhães en el 73'.

Giovanni Reina sentenció en el 90+8 con el cuarto, asistido por Alex Freeman.

Con este triunfo, Estados Unidos sumó sus primeros tres puntos, mientras que Paraguay debutó con una dolorosa derrota tras 16 años de ausencia en la Copa América.

Balogun se llevó el premio al jugador del partido y firmó el primer doblete del torneo.

El delantero estadounidense Folarin Balogun, autor de los dos primeros goles, fue elegido mejor jugador del partido.

En 72 minutos, marcó dos goles, realizó cinco disparos a puerta, completó 10 de 16 pases y ganó cinco duelos.

Además, Balogun hizo historia al ser el primer jugador en anotar un doblete en la Copa del Mundo 2026, que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México.

Cifras históricas para la selección estadounidense

Además, Estados Unidos repitió su victoria inaugural sobre Paraguay, 96 años después del 3-0 en 1930.

Además, Estados Unidos logró su mayor victoria en Copas del Mundo y marcó por primera vez cuatro goles en un partido, superando el 3-0 ante el mismo rival en 1930.

Paraguay, de vuelta tras 16 años, no pudo ganar.

Fue la primera aplicación de la regla de «identificación».

Además, el encuentro marcó la primera aplicación efectiva de la regla de «identificación» mediante el VAR en la historia de la Copa del Mundo.

En el minuto 49, el árbitro holandés Danny Makkelie pitó falta a favor de Paraguay y amonestó a Tim Ream por una entrada sobre Miguel Almirón.

Tras el tiro libre, el VAR avisó y el árbitro revisó la jugada en la pantalla, observando varios ángulos.

El VAR descubrió la simulación de Almirón.

Las imágenes mostraron que Ream no cometió falta y que Almirón se tiró sin contacto real.

Tras revisar las imágenes, el árbitro anuló la amarilla a Ream, amonestó a Almirón por simulación y anuló el tiro libre, reanudando el juego a favor de Estados Unidos.

Este episodio quedó registrado como el primer uso en un Mundial de la regla de «identificación», que permite al vídeo corregir sanciones cuando se demuestra que el castigado no fue el culpable o que la decisión inicial fue errónea.

