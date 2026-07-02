En vídeo... ¿Está negociando el club con un entrenador retirado?

Según varios medios, las negociaciones del Al-Ittihad con un entrenador para sustituir al portugués Sergio Conceição podrían fracasar porque este se ha retirado del fútbol.

El club busca un nuevo técnico tras destituir a Sergio Conceição por los malos resultados.

La prensa indica que el club ha iniciado conversaciones con Javier Aguirre, seleccionador de México, para que lo dirija tras el Mundial 2026.

Sin embargo, el periodista mexicano Fernando Cevallos asegura que Aguirre planea retirarse del fútbol tras el Mundial 2026.

Civalos declaró en el programa «Dorina Ghir» del canal «Al-Saudiya»: «El contrato de Aguirre con la selección mexicana finaliza tras el Mundial, porque quiere retirarse al término del torneo, incluso si lo gana».

Sin embargo, añadió: «Conociendo a Javier, todo es posible; ama el campo y podría cambiar de opinión si llega una oferta atractiva de un club con la historia del Al-Ittihad».

Por ahora se concentra con México para enfrentar a Inglaterra el lunes en el Azteca.