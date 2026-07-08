En vídeo: ¿Espontáneo o intencionado? La actuación del defensa argentino ante Salah suscita dudas

La actitud de Cristian Romero, defensa de Argentina, ante Mohamed Salah, capitán de Egipto, tras el pitido final del partido en el Mundial 2026, ha hecho pensar que el jugador del Tottenham quería provocar al exjugador del Liverpool.

Los Faraones estuvieron a punto de eliminar al campeón en octavos, pero finalmente cayeron 2-3.

Sin embargo, Egipto no mantuvo la ventaja de dos goles y cayó 2-3.

El encuentro estuvo marcado por una gran polémica arbitral, pues los jugadores egipcios y su cuerpo técnico protestaron las decisiones del francés François Litxer.

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Tras el pitido final, Romero celebró cerca de Salah, en un gesto que pareció buscar provocarlo.

Salah mantuvo la calma y no respondió.

Romero, autor del primer gol de Argentina en Egipto, allanó la remontada.