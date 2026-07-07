Cuatro años después, el desenlace no ha cambiado. Los estadios y las ediciones han pasado, pero la imagen final es la misma: Cristiano Ronaldo llorando tras cerrar su participación en el Mundial.

En Catar 2022 lloró tras caer ante Marruecos en cuartos; la imagen fue usada por sus rivales para burlarse.

En 2026 la historia se repitió, y las lágrimas fueron aún más amargas porque se produjeron en su última aparición en el torneo con el que había soñado coronarse durante toda su carrera.

La selección lusa cayó 1-0 ante España en octavos, cerrando seis Mundiales del astro.

Ronaldo ya había anunciado, en la rueda de prensa previa, que este sería su último Mundial.

Al final del partido, el «Cohete de Madeira» rompió a llorar ante las cámaras, consciente de que su último sueño se esfumaba.



Ronaldo es el jugador con más participaciones en la historia del Mundial, tras haber disputado seis ediciones consecutivas entre 2006 y 2026. Con ocho derrotas, comparte el récord con Matthew Leckie, Son Heung-min, Antonio Carvajal y Hong Myung-bo.

Aun así, deja récords imbatibles: es el único con goles en seis Mundiales, el primero en llegar a 25 tantos sumando Mundiales y Eurocopas y el más veterano en anotar en la fase eliminatoria de Qatar 2022.

A pesar de la eliminación, se mostró sereno y afirmó que no se arrepiente de nada: «Nos faltó un poco de suerte. Encajamos un gol en los últimos minutos, y el partido estuvo muy igualado, pero así es el fútbol».

Y añadió: «Es normal sentirme triste tras quedar eliminado así, pero dije que daría todo lo que pudiera, y eso he hecho. Me voy con la conciencia tranquila; la vida sigue. Este ha sido mi último Mundial. Sobre mi futuro, lo hablaré con mi familia y no tomaré decisiones precipitadas».



Sobre su capacidad para superar la decepción, afirmó: «Mañana me despertaré siendo quien soy. He ganado tres títulos con la selección, cuando Portugal nunca antes había ganado ninguno, y el de 2016 sigue siendo el mejor para mí. Me despertaré en paz, porque mañana es un nuevo día».

Reconoció que encajar un gol en los últimos minutos fue muy doloroso, pero se mostró satisfecho con su actuación y afirmó: «Me voy triste porque el partido podría haber acabado con cualquier resultado, pero también me voy con la conciencia tranquila».

Al ser preguntado qué consejo se daría antes de su primer Mundial en 2006, respondió: «Le diría que diera siempre lo mejor de sí mismo. Cuando lo haces, te vas con la conciencia tranquila. Representar a la selección siempre ha sido un gran honor para mí y, al final, sentí tristeza, pero también tranquilidad porque lo di todo».

Así terminó la andadura de Cristiano Ronaldo en el Mundial, igual que había comenzado dos décadas antes: con un gran sueño que no se cumplió. Entre las lágrimas de Doha 2022 y las de Dallas 2026, la imagen final se repite: uno de los mejores futbolistas de la historia deja el torneo sin alzar el trofeo que tanto soñó.