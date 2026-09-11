En vídeo: En-Nesyri: Nuestro objetivo es ganar la Liga Saudí y prometo goles a la afición

Youssef En-Nesyri, delantero del Al-Ittihad, confirmó el deseo del equipo de coronarse con el título de la Roshn Saudi League durante la presente temporada 2026-2027, tras la contundente victoria sobre el Al-Faisaly.

El Al-Ittihad venció a su anfitrión, el Al-Faisaly, por un resultado de 3-1, en el partido que enfrentó a ambos este viernes en el estadio de la Ciudad Deportiva de Al-Majma'ah, en la séptima jornada de la Roshn League.

El encuentro fue testigo del brillo del delantero marroquí Youssef En-Nesyri, quien marcó dos goles, ambos con asistencia de su compañero nigeriano George Ilenikhena.

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En-Nesyri declaró, en unas manifestaciones a los canales "Thmanyah" tras el final del partido: "Fue un partido muy difícil para nosotros y para ellos, debido al clima y la humedad, pero estoy orgulloso de los jugadores y de la afición que estuvo presente con nosotros, y les agradezco este apoyo".

Respecto a los dos goles que marcó en la portería del Al-Faisaly, el delantero marroquí dijo: "Debes estar presente cuando el equipo te necesita, y tenemos que ir paso a paso para poder ganar el campeonato".

Y concluyó: "Agradezco a la afición por el apoyo, les deseo todo lo mejor, y que sigan apoyándonos en el próximo periodo; les prometo marcar goles, pero lo más importante es que el equipo gane".