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En vídeo: en medio del interés del Arsenal, el agente de la estrella del Barcelona analiza su futuro con el club

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El futuro del defensa de Francia queda en entredicho

Jonathan Kebe, agente del francés Jules Koundé, defensa del Barcelona, apareció este miércoles en la Ciudad Deportiva "Joan Gamper", en un momento en el que aumentan las especulaciones sobre el futuro del jugador y la posibilidad de que abandone el club catalán este verano.

Según lo publicado por el periodista Gerard Romero a través de la plataforma "Jijantes", Kebe estuvo presente en las instalaciones del Barcelona, en una visita que coincide con el creciente interés del Arsenal por hacerse con los servicios de Koundé.

El agente busca, al parecer, conocer el futuro de la estrella francesa en el Barcelona y qué planea el club catalán en el tiempo restante del mercado de fichajes.

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Según informes españoles recientes, el Arsenal vigila la situación de Koundé, ante la necesidad del equipo inglés de reforzar su línea defensiva, especialmente tras la lesión de William Saliba.

Koundé es visto como una opción atractiva para el entrenador Mikel Arteta, ya que puede jugar como central o como lateral derecho.

Esto ocurre en un momento en el que se ha complicado la posibilidad de que el Arsenal fiche a Ezri Konsa del Aston Villa, debido a las exigencias económicas que superan los 75 millones de euros.

El diario catalán "Sport" había señalado que el Barcelona podría estar dispuesto a estudiar una oferta adecuada para vender a Koundé, en el marco de una reorganización de su línea defensiva y la obtención de recursos económicos para otras operaciones.

Pero la postura del jugador parece ser diferente hasta ahora, ya que sigue inclinándose por continuar en el Barcelona.


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