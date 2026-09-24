Alemania dejó escapar la victoria ante su anfitriona, Países Bajos, la noche de este jueves, cuando los locales lograron arrancar un agónico empate (1-1), en la primera jornada de la Liga de Naciones de la UEFA, en el estadio "Johan Cruyff Arena" de Ámsterdam.

El partido fue testigo del primer debut oficial de Jürgen Klopp al frente del cuerpo técnico de la Mannschaft, y también del primero para el entrenador español Xavi Hernández con la selección de Países Bajos.

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La tecnología de vídeo privó a Países Bajos del gol de la ventaja, en el minuto 13, obra de Virgil van Dijk de cabeza, tras un saque de esquina.

El árbitro español Hernández Hernández se retractó de conceder el gol de la estrella del Liverpool, después de acudir a la tecnología de vídeo, al considerar que el delantero de Países Bajos, Brian Brobbey, obstaculizó al portero alemán Marc-André ter Stegen antes de que Van Dijk rematara el balón.

En el minuto 32, Felix Nmecha adelantó a Alemania, lo que provocó fuertes protestas por parte de los jugadores de Países Bajos.





El delantero de Países Bajos, Brian Brobbey, sufrió una lesión, y sus compañeros pidieron a los jugadores de Alemania que sacaran el balón para atenderlo, pero los visitantes se negaron y continuaron jugando, hasta que Nmecha encontró finalmente el balón ante él tras un intento de Adeyemi, y el jugador del Borussia Dortmund no dudó en alojarlo en la red de Países Bajos.

Los locales protestaron con fuerza tras el gol por la actitud de los jugadores de Alemania, y se produjeron enfrentamientos entre ambas partes, aunque el árbitro se mantuvo firme en su decisión.

En la segunda parte, la selección neerlandesa presionó con fuerza y desperdició numerosas ocasiones, en medio del gran nivel del portero alemán Marc-André ter Stegen.

Pero el joven jugador Ruben van Bommel aprovechó un error en el manejo del balón del suplente Serge Gnabry, y arrancó enviando un preciso centro a Cody Gakpo, que sacudió la red de los visitantes con un toque directo de volea, logrando el empate en el minuto (90+2).

La selección neerlandesa continuó su presión tras el empate y estuvo muy cerca de marcar el gol de la victoria, antes de que el árbitro decretara el final del partido (1-1).

Países Bajos y Alemania juegan en el Grupo 2 de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA, que incluye también a Grecia y Serbia.

Los griegos lograron regresar con una valiosa victoria del feudo de Serbia, donde remontaron su desventaja para ganar (2-1) en los últimos segundos del encuentro, colocándose así al frente del grupo con 3 puntos, por delante de Países Bajos y Alemania, con un punto cada una, mientras que Serbia cierra la clasificación sin puntuación.











