En vídeo: «En el nombre de Alá», el secreto de Ronaldo que desató la polémica en el Mundial

Las cámaras del Mundial captaron a Cristiano Ronaldo justo antes de lanzar el penalti decisivo contra Croacia en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026. El portugués, concentrado, murmuró: «En el nombre de Dios».

Ocurrió en un momento decisivo del partido en el estadio BMO Field, cuando Portugal perdía por un gol. Con gran calma, el ‘Bicho’ transformó el penalti en el 1-1 en el 68’, devolviendo a su equipo al partido, que acabó con victoria lusa 2-1 antes de que el capitán dejara el campo en el 80’.

La breve frase, captada por las cámaras, recordó un gesto ya habitual en Ronaldo, tanto con el Al-Nassr como con Portugal: repetir frases motivacionales como parte de su ritual antes de los momentos clave.

Como siempre, el detalle se convirtió en tendencia en minutos, pues cada gesto de Ronaldo genera debate. Para unos fue fe, para otros rutina; lo cierto es que Cristiano no solo marca goles, también acapara focos antes de tocar el balón.