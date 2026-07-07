Mohamed Salah, capitán de Egipto, lamentó la eliminación del Mundial 2026 tras caer 2-3 ante Argentina en Atlanta.

Egipto cayó 2-3 ante Argentina en octavos y quedó eliminado.

Tras el encuentro, Mohamed Alaa, portero egipcio, reveló el mensaje de Salah:

En declaraciones a los canales egipcios «On Sport», Alaa afirmó: «Mohamed Salah entró en el vestuario, reunió a todos los jugadores y les dijo que lo ocurrido había sido mala suerte y que debían aprender de ello de cara al futuro».

Fue la primera vez que Egipto alcanzó los octavos de final, tras ser eliminado en la fase de grupos en sus tres participaciones anteriores.