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RB Leipzig v Manchester City - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

En vídeo: el zarpazo de Haaland guía al City a una emocionante victoria en Alemania

RB Leipzig vs Manchester City
RB Leipzig
Manchester City
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Nottingham Forest vs Manchester City
Nottingham Forest
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E. Haaland
Alemania
Inglaterra
Noruega

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El Manchester City regresó este miércoles de Alemania con una complicada victoria, tras imponerse como visitante al Leipzig (3-2) en el estadio Red Bull Arena, en el marco de la cuarta jornada de la Liga de Campeones de Europa.

Con este triunfo, el conjunto inglés elevó su cuenta a 9 puntos, situándose en el séptimo lugar de la clasificación del torneo, mientras que el Leipzig se quedó estancado en 3 puntos, en la trigésima posición.

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07 nov 2026

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El primer gol del City llegó por fuego amigo, ya que lo marcó el jugador del equipo alemán, Castello Lukeba, en propia puerta en el minuto 37, tras un centro del jugador del City, Nico O'Reilly.

Los visitantes no ofrecieron el rendimiento esperado en la primera parte, pues dominaron la posesión del balón con un 66%, frente al 34% del Leipzig, aunque solo remataron una vez a portería, de un total de 4 disparos.

En cambio, el Leipzig mostró un buen rendimiento en la primera mitad del tiempo, disparando 6 balones, 2 de ellos dentro del marco de la portería, y además igualó al City en el número de toques dentro del área del rival (8 cada uno).

Con el inicio de la segunda parte, los locales lograron el empate en el minuto 49, por medio de Bout Baku, antes de que el City volviera a adelantarse de nuevo con un cabezazo de Enzo Fernández, en el minuto 58.

Pero Antonio Nusa devolvió al Leipzig al partido, al marcar el segundo gol en el minuto 61, aunque la estrella noruega Erling Haaland decidió el encuentro a favor del City, al anotar el tercer gol en el minuto 78, para que el partido terminara con la victoria de los visitantes (3-2).

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